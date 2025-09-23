Wie man Alterssehschwäche verhindert

SZ-Magazin: Schauen wir gut genug hin, wenn es um die Gesundheit unserer Augen geht?

Siegfried Priglinger: Fragt man Patientinnen und Patienten, vor welcher Erkrankung beziehungsweise vor welchem Organleiden die größte Sorge besteht, wird an erster Stelle oft das Herz genannt – direkt danach kommen die Augen. Der Gedanke, die Fähigkeit des Sehens zu verlieren, weckt große Angst. Interessanterweise handeln viele Menschen nicht entsprechend. Problematisch wird es, wenn Patientinnen und Patienten eine Augenerkrankung zunächst gar nicht bemerken, weil sie schleichend voranschreitet. Klarheit darüber kann nur ein Besuch beim Augenarzt schaffen.

