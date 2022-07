»Jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko«

Herr Merkel, es ist Sommersaison, Millionen Deutsche hauen sich wieder stundenlang in die Sonne. Kann man gesund braun werden?

Christian Merkel: Schön wär’s, gesunde Bräune gibt es nicht. Die Haut reagiert nur deshalb mit Bräune, weil sie geschädigt wurde und sich auf die Art schützen will. Eigentlich ist das ein Warnzeichen.

Das klingt radikal. Heißt das, wir sollten auf Sonne wo es geht verzichten?

Ich will keine Spaßbremse sein: Wenn man sich an die Regeln hält, die Haut gut schützt und die Sonne vernünftig dosiert, darf man sie auch mal genießen. Wichtig ist: Nie zu lange ohne Sonnenschutz in die Sonne und wenn man doch länger geht, den Lichtschutzfaktor hoch genug wählen.