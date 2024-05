»Es ist theoretisch möglich, die biologische Uhr zurückzustellen«

Venki Ramakrishnan (72) wurde in Indien geboren und zog im Alter von neunzehn Jahren in die USA. 1999 wechselte er an das Labor für Molekularbiologie im englischen Cambridge. Seine Forschung hat unter anderem gezeigt, dass die Wirkung vieler Antibiotika auf die Blockierung bakterieller Ribosomen zurückgeht, was zur Entwicklung besserer Antibiotika beitragen könnte. Für diese Arbeit wurde er 2009 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Nun hat Ramakrishnan ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Why We Die« über die Biologie des Alterns und den Kampf dagegen. Interviewt hat ihn der Filmemacher Michael Schindhelm, der am 3. Mai in Basel eine Ausstellung eröffnet hat mit dem Thema: »The End of Aging« in der Kulturstiftung Basel H. Geiger, an der Ramakrishnan als Experte mitwirkte. Die beiden sprachen über ihre Faszination für das Leben und den Unwillen zu sterben.