Die mentalen Tricks der Profisportler

1. Selbstgespräche für Gewinner

»Ich führe positive Selbstgespräche, im Training und vor allem im Wettkampf«, sagt die Ruderin Pia Greiten. »Im Wettkampf rudere ich 2000 Meter – und nach 500 Metern tut der ganze Körper bereits weh!« Rudern gilt als eine der anstrengendsten Sportarten, weil dabei fast alle Muskelgruppen beansprucht werden. Vergangenes Jahr bei Olympia in Paris holte Greiten die Bronzemedaille auf der Regattastrecke. Beim Rudern sagte sie sich immer wieder positive Dinge vor: »Ich kann das«, »ich habe dafür