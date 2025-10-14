SZ-Magazin: Frau Joisten, Sie forschen zur Prävention von Übergewicht – und haben einen großen Tipp: Bewegung, die aber nicht Sport sein muss. Was genau meinen Sie?

Christine Joisten: Die meisten Menschen mit Adipositas oder Diabetes Typ 2 haben eine große Abneigung gegen Sport. Da schrillt sofort wieder die Trillerpfeife der Sportlehrerin im Kopf – und Bewegung ist mit Leidensdruck verbunden, weil man vielleicht schon immer leistungsschwach war und ausgelacht wurde. Dabei bewegen wir uns auch außerhalb des Fitnessstudios. Und Kalorien werden immer verbrannt.

