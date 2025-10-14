SZ-Magazin: Frau Joisten, Sie forschen zur Prävention von Übergewicht – und haben einen großen Tipp: Bewegung, die aber nicht Sport sein muss. Was genau meinen Sie?
Christine Joisten: Die meisten Menschen mit Adipositas oder Diabetes Typ 2 haben eine große Abneigung gegen Sport. Da schrillt sofort wieder die Trillerpfeife der Sportlehrerin im Kopf – und Bewegung ist mit Leidensdruck verbunden, weil man vielleicht schon immer leistungsschwach war und ausgelacht wurde. Dabei bewegen wir uns auch außerhalb des Fitnessstudios. Und Kalorien werden immer verbrannt.
»Sport ist wunderbar – aber macht nur zwei bis drei Prozent des Tages aus«
Wer abnehmen will, sollte sich auf die restlichen 97 Prozent konzentrieren, sagt Sportmedizinerin Christine Joisten. Ein Gespräch über simple Tricks für mehr Bewegung, die Power des Geschirrspülens und eine Verhaltensänderung, die das Sterblichkeitsrisiko um 15 Prozent senkt.
