Schaffe ich es, vier Wochen auf Zucker zu verzichten?

Am vierten Tag geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr lesen, was auf meinem Computerbildschirm steht. Zum Glück habe ich mich vorab informiert. Habe gewusst, dass die Kopfschmerzen kommen werden, von einem Tag auf den anderen. Was ich nicht gewusst habe: dass sie sich anfühlen, als springe auf jeder meiner Synapsen ein kleiner Amboss auf und nieder. Weshalb das bisschen Verstand, das an diesem vierten Tag noch funktioniert, ermattet die immergleiche Frage flüstert: Warum tue ich mir das