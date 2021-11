Trost für die Hausfrau

Ich wollte ja schon länger einmal über ein Getränk von früher schreiben. Eines, das es nicht mehr gibt und das schön absurd ist. Und was kann absurder sein als Frauengold? Dieses »Nerven- und Kreislauf-Tonikum« in der braunen Flasche, das man den Frauen in den Fünfzigerjahren massenweise gegen Stress und Stimmungsschwankungen verkauft hat. Bis irgendwann klar wurde, warum man sich damit so leicht und entspannt fühlte: Das Zeug enthielt fast 17 Prozent Alkohol. Später kam noch heraus, dass die pflanzlichen Wirkstoffe