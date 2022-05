Es gibt gar nicht so viele deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Werk immer wieder auch ihren Glauben streift: Navid Kermani, Martin Mosebach, Sibylle Lewitscharoff – und natürlich Nora Bossong. Das Interview findet auf dem Balkon ihrer Wohnung in Berlin-Charlottenburg statt. Das Thema: ihr Glaube. Sie als Frau in der katholischen Kirche. Die Schwierigkeit, eine liberale politische Haltung mit strengen Glaubensregeln zu versöhnen. Die Atmosphäre ist herzlich, Bossong selbst von einer liebenswerten Ernsthaftigkeit, eher skrupulös als überschwänglich. Ein Mensch, der es