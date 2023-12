Aperitif ohne Alkohol

An dieser Stelle lesen Sie den ersten Teil unseres Schaumwein-Spezials. Nach alkoholfreien Sektalternativen testen wir im zweiten Teil nächste Woche Champagner unter 30 Euro. Wenn Sie diesen und weitere Tests nicht verpassen wollen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter »Gut getestet«, dann landen alle Testberichte – und viele weitere Anregungen und Artikel – direkt in Ihrem Postfach.

Als Sommelier möchte Johannes Schellhorn die Rebsorten, Länder und Regionen in Weinen herausschmecken. Bei entalkoholisierten Produkten ist das aber schwierig, findet er. »Die Ausgangsweine werden meistens billig in Europa zusammengekauft, dann vergoren und entalkoholisiert. Da geht es nicht um Lagen und Rebsorten. Zumindest noch nicht«, sagt Schellhorn. »Ich glaube, in zehn Jahren sprechen wir auch bei alkoholfreien Weinen über Terroir und Herkunft. Der Markt ist zumindest da.«