»Um diesen Lebkuchen herunterzukriegen, brauche ich einen richtig guten Glühwein«

Wenn Sie weitere Tests wie diesen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter »Gut getestet«.

Warum gehören Lebkuchen und Vorweihnachtszeit so unzertrennlich zusammen? Das hat nicht nur damit zu tun, dass Gewürze wie Zimt, Kardamom, Nelken oder Muskatnuss in Deutschland als winterlich gelten: Früher wurden in der Vorweihnachtszeit, in der es weniger zu essen gab, Lebkuchen an Arme und Hungernde verteilt, weil sie nahrhaft und lang haltbar sind. Und über die Jahre wurde daraus ein traditionelles Festgebäck.

