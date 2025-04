Welche Tagescreme mit Sonnenschutz ist die beste?

Vor fast 100 Jahren, 1935 nämlich, kam die erste Sonnencreme auf den Markt. »Wenn Sie heute in die Drogerie gehen und irgendein Sonnenschutz-Produkt kaufen, wird es intergalaktisch besser sein als damals«, sagt der Dermatologe Felix Landahl. Doch einem Bericht der Barmer-Krankenkasse zufolge habe sich die Hautkrebsrate in Deutschland in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt – vor allem, weil viele ältere Menschen, die in ihrer Jugend auf Sonnenschutz verzichtet hätten, nun an den Spätfolgen leiden. Landahl rät seinen Patienten deshalb, mit unterschiedlichen Maßnahmen Sonnenstunden zu reduzieren: Es helfe beispielsweise, sich grundsätzlich nicht in die pralle Sonne zu setzen – oder damit anzufangen, Cremes mit Lichtschutzfaktor zu verwenden, spätestens ab einem UV-Index von drei (der UV-Index wird von den meisten Wetter-Apps angezeigt). Insbesondere Männer, so Landahl, sagten ihm im Hautkrebs-Screening, dass sie keine Sonnencreme verwendeten, weil sie fettig sei und den Bart weiß mache. »Mittlerweile gibt es aber sehr angenehme Texturen, diese Ausrede zählt also nicht.«