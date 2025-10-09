Welche Dating-App ist die richtige für mich?

Vorteilhafte Fotos auswählen, einen aussagekräftigen – vielleicht sogar witzigen – Biotext verfassen, Fragen beantworten: mal zu Lifestyle und politischen Haltungen, mal zu Drogenkonsum oder Lieblingsbüchern. Und all das, um möglichst interessant, cool oder geheimnisvoll zu wirken. Ein Profil auf einer Dating-App zu erstellen sei aufwendiger, als man denkt und jede App mache es ein wenig anders, sagt Wera Aretz, Professorin für Wirtschaftspsychologie in Köln. Sie forscht seit rund 15 Jahren zu Online-Dating.

Doch das Profil ist nur der Anfang. Wirklich