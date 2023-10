Geborgenheit aus der Dose

Eine Sache will Christian Henze gleich zu Beginn klarstellen: »Ich möchte nicht den Fehler begehen und Essen aus der Dose grundsätzlich verurteilen. Auch sowas gehört manchmal zum Leben.« Erhobene Zeigefinger oder mahnende Blicke für das Öffnen einer Konserve gebe es bei ihm nicht, sagt der Koch – der mit seinem Unternehmen allerdings auch selbst seit mehr als zwei Jahrzehnten Produkte für die industrielle Fertigung entwickelt. Für diesen SZ-Magazin-Test hat Henze zehn verschiedene Erbseneintöpfe für unter drei Euro auf Geruch, Konsistenz, Inhaltsstoffe und Geschmack geprüft. Die Etiketten der Eintöpfe wurden vor dem Test von den Dosen gelöst, Hersteller und Preis erst nach der Verkostung bekanntgegeben. Am meisten überzeugt hat den Koch am Ende eine Discounter-Eigenmarke.