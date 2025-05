Welches Pflaster klebt am besten?

Beim Kochen kurz unaufmerksam gewesen – schon hat man mit dem Messer statt der Karotte den Finger erwischt. Blut tropft, schnell muss ein Pflaster her. Welches aber sollte man vorrätig haben? Welches haftet zuverlässig, fühlt sich gut auf der Haut an und ist seinen Preis wert? »Ein gutes Pflaster muss vor allem kleben«, sagt der Münchner Hausarzt Alexander Vierheilig. Und dann solle man es spätestens am zweiten Tag wechseln. Außerdem rät Vierheilig, Wunden zu desinfizieren, bevor man sie abdeckt. Eine entzündungshemmende Salbe könne die Wundheilung zusätzlich unterstützen. Im Test für das SZ-Magazin haben Vierheilig und zwei seiner Mitarbeiterinnen zehn wasserabweisende Pflasterstrips verglichen. Die Pflaster haben sie an sich selbst getestet. Ausschlaggebend für die Bewertung waren die Klebekraft, die Handhabung, der Tragekomfort und der Preis der Produkte, daneben hat das Team auch auf das Herstellungsland geachtet und darauf, ob Latex verarbeitet wurde, denn darauf reagieren manche Menschen allergisch.