Gibt es Proteinriegel, die etwas taugen?

Ob als Pulver für Shakes, als Pudding oder als kleiner Riegel für Zwischendurch – Proteinprodukte füllen die Regale der Supermärkte und Drogerien. Mit der großen Produktvielfalt hat sich Frederike Rauer, Gesundheitswissenschaftlerin und Ernährungsexpertin, intensiv beschäftigt. Und ihre Erkenntnis klingt erstmal ernüchternd: »Für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher haben Proteinriegel wenig bis keinen Nutzen«, sagt die Expertin, »und teuer sind sie meistens außerdem.«



Denn die empfohlene tägliche Proteinmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen von 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht erreichen die meisten