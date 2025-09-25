Gibt es richtig gute Instant-Ramen?

Ihren Ursprung hat die Ramen-Suppe im chinesischen Kaiserreich. Die »Lamian« genannten Nudeln aus Weizenteig, die durch mehrfaches Ziehen eine leicht zähe Textur bekommen, fanden Mitte des 19. Jahrhunderts von dort ihren Weg nach Japan. Da wurden sie – meistens in Kombination mit einer Fisch- oder Fleischbrühe – zu den Ramen, wie man sie heute kennt. Doch bevor Japan in den Zweiten Weltkrieg eintrat, hatte die Regierung sie als zu luxuriös verboten. Und womöglich hätte die Nudelsuppe ihre Popularität nicht wiedererlangt,