Sechs Wassersprudler im Test

Der Donauwörther Gastronom Riccardo Micello hat für das SZ-Magazin sechs Wassersprudler getestet. Das günstigste Modell kostet rund 80 Euro und ist noch dazu nachhaltig, für das teuerste muss man 210 Euro hinlegen. Dafür geht es glatt als Design-Objekt durch. Micellos Fazit: Perfekt gesprudeltes Wasser bekommt man in allen Preisklassen. Deutliche Unterschiede gibt es allerdings in der Optik. Außerdem rät Micello: »Beim Kauf muss man unbedingt auch aufs Zubehör achten.« Er findet, dass ein passender CO 2 -Zylinder und eine Glasflasche inklusive sein sollten – was nicht bei allen Sprudlern der Fall ist. Am Ende ist für ihn der Testsieger ganz klar. Und es ist nicht der, den er vorher auf Platz 1 vermutet hat.