Die bin ich nicht!

Ich google mich nicht mehr. Aus Furcht vor der, die mir da begegnet. Die Frau, die im Internet so heißt wie ich, die an derselben Adresse wohnt, die an meinem Tag Geburtstag hat, diese Frau bin ich nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft in München können das inzwischen bestätigen, auch wenn sie lange gebraucht haben, um zu verstehen, was mir passiert ist. Ich heiße Claudia Pfister, ich bin 50 Jahre alt, arbeite als Unternehmenscoach in München, und man hat mir meine Identität