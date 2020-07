»Krass, wie weit wir gekommen sind«

Josephine: Ich bin froh, dass ich nicht wusste, was im ersten Jahr mit Hendrik auf mich zukommt. Rückblickend würde ich das nicht nochmal mitmachen. Wir haben uns an der Uni in Chemnitz kennengelernt, 2010, dort haben wir beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Wir waren zuerst nur befreundet und in der Gruppe oft zusammen feiern. Ab und zu erzählte Hendrik schon von seiner Freundin, er hatte eine offene Beziehung.

Hendrik: Die offene Beziehung wollte ich gar nicht. Im Nachhinein betrachtet war das alles ziemlich toxisch. Aber es war meine erste Freundin, das habe ich noch nicht kapiert.