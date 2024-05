Wir wird man als Eltern gelassener?

Es ist wieder einer dieser Tage: Nach Kita und Schule noch auf den Spielplatz, um den Kindern eine Freude zu machen. Verstecken, rutschen, schaukeln, wippen, klettern. Wiederholen. Irgendwann sind alle müde, wir sollten heim, kochen, die Abendroutine starten. Die Kleine: heult, weil sie nicht gehen will. Der Mittlere: heult, weil er was essen will. Der Große: heult, weil er will, dass die beiden anderen aufhören zu heulen. Die anderen Eltern auf dem Spielplatz: schauen interessiert zu. Bei mir: Überforderung, Ungeduld,