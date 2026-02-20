Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen »einfach leben«-Newsletter an:

Wie geht es Ihnen?

Tomas Chamorro-Premuzic: Exzellent. Und Ihnen?

Ach, leider nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen und mich heute Morgen dann auch noch mit meiner Frau gestritten, was mir nicht aus dem Kopf geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt ein gutes Interview werden kann.

Okay…

War nur ein Spaß. Ich vermute, Sie würden eine solche Antwort für nicht besonders professionell halten.

Stimmt. Gerade im Job gilt: Authentizität wird überschätzt. Sie schadet uns sogar. Mein Rat ist: Sei bloß nicht du selbst.