»Ich würde mich gerne neu vorstellen. Ich bin Leo«

22. Mai 2016

Es ist ein heißer Tag in South Beach, ich bin mit meinem Vater in Florida und zeichne. Unter die sehr durchschnittliche Skizze eines männlichen Oberkörpers schreibe ich: My journey starts here. Und unterschreibe mit Leoni, ein letztes Mal. Vor diesem Moment habe ich mich eigentlich geweigert, überhaupt daran zu denken, dass ich trans sein könnte. Aber nun weiß ich, wie es weitergehen wird. Und dass es hart werden wird.

10. September 2016

Ich bin bei meiner