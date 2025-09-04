»Manche spüren große Angst, sich einem anderen Menschen körperlich zu nähern«

SZ-Magazin: Frau Büchner, Erwachsene, die noch nie Sex hatten, nennt man »Absolute Beginner«. Mit welchen Anliegen kommen diese Menschen zu Ihnen?

Monika Büchner: Die Männer und Frauen sind natürlich verzweifelt, wenn sie zu mir kommen. Sie sehnen sich nach einer Partnerschaft, fühlen sich oft einsam und haben Versagensängste. Manche leiden unter Depressionen oder Burnout. Sie setzen Sex mit Leistung gleich und denken, sie könnten etwas nicht, was für ihr Umfeld total normal zu sein scheint. Oft haben sie viele Jahre gewartet, bis sie dann irgendwann merken: Von allein wird nichts passieren. Und dann holen sie sich Unterstützung.