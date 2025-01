»Meistens will ein Partner die Pause mehr als der andere« 

SZ-Magazin: In der Serie Friends gibt es eine Folge, in der Rachel im Streit sagt, sie brauche eine Pause. In dieser Pause schläft Ross mit einer anderen Frau. Rachel findet das heraus und ist sehr wütend und gekränkt. Ross kann ihre Reaktion nicht nachvollziehen, denn sie habe die Pause ja gewollt. Was können wir aus dieser Geschichte lernen?

Nicole Nagy: Da ist einiges schiefgelaufen. Das Hauptproblem ist: Die beiden haben nicht darüber kommuniziert, was eine Pause bedeutet. Ich bin da bei Rachel. Eine Pause heißt eigentlich: Der Status bleibt erhalten, wir bleiben in einer Beziehung. Das ist keine Trennung auf Zeit. Rachel hat wahrscheinlich gemeint: »Ich brauche eine Pause von diesem Streit.« Aber Ross hat etwas vollkommen anderes verstanden, nämlich: »Unsere Beziehung ist pausiert, der Status ist aufgehoben.« So kam es zum Konflikt. Kommunikation ist in einer solchen Situation extrem wichtig.