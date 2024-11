Wie Sie noch nach Jahren aufregende Dates erleben

SZ-Magazin: Frau Wagner, als ich in der Redaktion gefragt habe, wer gute Tipps für eine »Date Night« hat, kamen Antworten wie: »Wir machen das viel zu selten« oder »Wir hatten schon ewig keine Date Night mehr«.

Beatrice Wagner: Das überrascht mich nicht.



Ist die Date Night – also ein Abend, wo man sich als Paar vornimmt, gemeinsam etwas zu unternehmen – oft ein Thema bei Ihnen in den Therapiesitzungen?

Oh ja. Wenn ich davon erzähle, kriegen alle glänzende Augen: »Ja, sollten wir mal wieder machen...«, heißt es dann. Jeder erinnert sich an erste Dates, an die Abenteuer der Anfangszeit. Aber bei den Paaren, die zu mir in die Praxis kommen, finden solche Dinge meist gar nicht mehr statt, teilweise schon seit Jahren nicht. Da sitzt man zu zweit nur mehr vor dem Fernseher abends.