»Manchmal hat er sogar mich getröstet«

Jürgen schaut Patricia Weindok über die Schulter, während sie über ihr gemeinsames Leben spricht: Das Foto zeigt ihren Ex-Mann in den Bergen. Breites Lachen, Halbglatze – ›auch vor der Chemo hatte er wenig Haare‹, sagt Weindok und lächelt. Patrica Weindok, 49 Jahre alt, sitzt am Wohnzimmertisch des Hauses in Winhöring, Landkreis Altötting, an dem sie mit ihrem Mann viel erlebt hat, als sie noch ein Paar waren. Im Hintergrund läuft leise Coldplay, als sei es ihr Soundtrack. In den nächsten