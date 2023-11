SZ-Magazin: Frau Wechsung, kommt es oft vor, dass Menschen Haustiere als Partnerersatz sehen?

Silke Wechsung: Aus meiner Forschung kann ich sagen, dass 35 Prozent aller Halter eine engere Beziehung zu ihrem Hund haben als zu menschlichen Partnern, unabhängig davon, ob damit die eigene Beziehung oder Familie gemeint ist. Bei Singles liegt es auf der Hand, dass ein Hund als konstanter Sozialpartner, mit dem man zusammenlebt, ein besonders enger Begleiter sein kann. Aber interessanterweise kompensiert der Hund auch viel, was man in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht findet. Sonst wäre er nicht in vielen Konstellationen der wichtigste Beziehungspartner, obwohl menschliche Partner existieren.