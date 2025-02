»Je mehr die eine Person Nein sagt, desto mehr will die andere heiraten«

SZ-Magazin: Torschlusspanik kommt in Geschichten immer wieder vor: In Die Braut, die sich nicht traut flieht Maggie vor dem Altar, in der Serie Gilmore Girls bekommt Lorelai kurz vor der Hochzeit kalte Füße. Sind das nur Klischees, oder passiert so etwas wirklich öfters

Ilka Hoffmann-Bisinger: Solche Extremfälle kommen eher selten vor. Aber ich habe schon erlebt, dass der Hochzeitstermin bereits feststand und plötzlich Zweifel aufkamen, ob er oder sie überhaupt der oder die Richtige ist. Wenn jemand mit solchen Fragen in die Praxis kommt, gucken wir uns an, ob das eher Gedanken im Kopf sind oder ein Gefühl, eine gewisse Intuition. Wenn jemand sehr rational unterwegs ist, ist es wichtig, die Gefühlsebene miteinzubeziehen. Wenn jemand aber eher emotional ist, kann es genauso wichtig sein, den Verstand einzuschalten.