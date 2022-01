Herr Kleinert, bevor wir gleich darüber sprechen, was Sport mit unserer Beziehung macht: Was macht er denn mit uns selbst und unserer Psyche?

Jens Kleinert: Sport aktiviert unser ganzes System. Herz und Kreislauf kommen in Schwung, die Muskeln werden warm. Die kalte Luft in der Lunge, das Ziehen im Schenkel, die ausgeschütteten Botenstoffe. Dadurch spüren wir uns intensiv, sind ganz bei uns, was zu einer Ablenkung von all den Problemen führt, die wir im Leben so haben. Wir sprechen dabei von einer Aufmerksamkeitsumkehr auf den eigenen Körper – etwas total Gutes.