SZ-Magazin: Frau Rammer-Gmeiner, haben Sie häufig mit Paaren zu tun, bei denen eine Person eifersüchtig auf das Online-Verhalten der anderen ist?

Rammer-Gmeiner: Sehr häufig. Social Media ist vor allem bei Menschen unter 30 Thema, etwa wenn die Partnerin Herz-Emojis verschickt oder der Partner öffentlich »hot« unter fremde Fotos schreibt – und man vielleicht sogar von Dritten darauf aufmerksam gemacht wird. Das bekommt eine zusätzliche Dynamik, weil alles auf einer öffentlichen Bühne stattfindet. Bei den über 30-Jährigen zeigt es sich eher, indem sich etwa jemand heimlich ein Datingprofil zulegt, um sozusagen den eigenen Marktwert zu testen.