20. Juni 2025

Liebe und Partnerschaft

»Paare, die humorvoll miteinander umgehen, kommen leichter über Krisen hinweg«

Spielen kann die Beziehung verbessern, weiß die Paartherapeutin Birgitt Hölzel. Ob mit Mau Mau oder Handschellen am Bett. Hier erzählt sie auch, was »normaler Sadismus« in Beziehungen ist.