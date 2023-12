1. Du darfst so bleiben, wie du bist.

»Männer hätten gern, dass ihre Frau so jung und schön bleibt, wie sie mal war – und Frauen hätten gern, dass ihr Mann so wird, wie sie ihn gern hätten? Was sich wie ein Klischee anhört, hat einen wahren Kern. Oft wünscht man sich die Partnerin oder den Partner ein wenig anders: sportlicher, anschmiegsamer, ordentlicher, erfolgreicher, treuer, unternehmungslustiger. Der oder die andere kann aber frei entscheiden, ob sie dem Wunsch nachkommen möchte.