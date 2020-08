»Nein. Liebe reicht nicht!«

SZ-Magazin: In Ihrem Buch schreiben Sie, die meisten Beziehungen müssten sofort aufgelöst werden. Haben Sie viele zornige Zuschriften erhalten?

Thomas Meyer: Was ich darin sage, ist ja nicht: Wenn’s schwierig wird, lauf davon. Da bin ich wirklich missverstanden worden, auch von vielen Kritikern. Was ich sage, ist: Wenn du dich nicht gut fühlst mit deinem Partner, wenn du lieber allein bist als mit ihm zusammen, wenn ihr euch nicht versteht, wenn du eigentlich nur schlecht redest über deine Beziehung: Dann hör auf. Das heißt nicht, dass ich glaube, es gäbe Beziehungen ohne Konflikte oder Kompromisse. Genau das unterstellen mir aber viele – vermutlich gerade diejenigen, die schon lange in einer unglücklichen Beziehung leben.