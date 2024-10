Wallfahrt zum Hauselfengrab

Man sagt, wer den Jakobsweg entlangpilgert, weint mindestens einmal. Und auch wenn mein Ziel nicht Santiago de Compostela ist, sondern ein Steinhaufen an der Westküste von Wales, und das Wesen, das diesen Steinhaufen auftürmte, nicht der Allmächtige, sondern der in gewissen Kreisen nicht geringere Harry Potter ist – so ahne ich nach meiner Reise, was Pilgern das Wasser in die Augen treibt. Nach einem Flug mit Umstieg, einem Zug mit Umstieg, einer lebensbedrohlichen Busfahrt und einem langen Fußmarsch bin ich