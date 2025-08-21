Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Die Rede ist von Jean-Baptiste Grenouille, der sechsundzwanzig Frauen umbrachte und schließlich von einem Mob erregter Menschen ermordet und förmlich zer­rissen wurde.

Dreihundert Jahre später, fast auf den Monat genau, kam Oliver Süßmuth, genannt »Olli, das Ohr«, in Rothausen als unehelicher Sohn der Porzellanmalerin Kunigunde Süßmuth zur Welt.

Es war Olli, das Ohr, der