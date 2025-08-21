Zum Hauptinhalt springen

Das abenteuerliche Leben und Sterben von »Olli, dem Ohr«, auch Käpten Dursley genannt

Es ist Olivers großer Traum, 27 Menschen zu töten – einen mehr, als Grenouille, die Hauptfigur im Roman »Das Parfum« von Patrick Süskind. Paul Maar erzählt in seiner Kurzgeschichte für das SZ-Magazin rasant von einem ungewöhnlichen Serienmörder.

Illustration: Yves Haltner

Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Die Rede ist von Jean-Baptiste Grenouille, der sechsundzwanzig Frauen umbrachte und schließlich von einem Mob erregter Menschen ermordet und förmlich zer­rissen wurde.

Dreihundert Jahre später, fast auf den Monat genau, kam Oliver Süßmuth, genannt »Olli, das Ohr«, in Rothausen als unehelicher Sohn der Porzellanmalerin Kunigunde Süßmuth zur Welt.

Es war Olli, das Ohr, der