»Für jede Figur gibt es die perfekte Jeans« 

SZ-Magazin: Wenn man Modezeitschriften durchblättert, vor allem solche, die sich an Frauen richten, taucht kein Thema so häufig auf wie: »Auf der Suche nach der perfekten Jeans.« Warum ist es eigentlich so schwer, die zu finden? Auswahl gäbe es eigentlich genug.

Leena Zimmermann: Jeanshosen sind nicht gerade das einfachste Kleidungsstück. Es gibt nicht die eine Zauberlösung, die allen steht. Um ehrlich zu sein, können sie, je nach Schnitt und Figur, auch durchaus unvorteilhaft aussehen. Denim, also der feste Baumwollstoff, ist nicht immer das bequemste Material. Es sollte bei der Suche also auch darum gehen: Will ich mit dieser Hose den ganzen Tag vorm Computer sitzen, auf den Spielplatz abhängen, abends essen gehen? Oder soll sie vor allem modisch sein?