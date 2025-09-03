Kunst am Schuh

Bekannt wurde Elizaveta Litovka, als sie während der Coronapandemie Fotos postete, die ihren Fuß eingewickelt in Toilettenpapier zeigten. »The last toilet paper roll«, hatte sie dazugeschrieben. Damals traf dieser ironische, spielerische Ansatz, sich mit den Hamsterkäufen auseinanderzusetzen, einen Nerv. Ihre Fotos wurden weltweit geteilt.

Und ihre Haltung ermutigte andere Künstler. In einem Interview mit dem Magazin Twelv pries sie die zwangsverordnete Pause als Kreativraum: »Diese herausfordernde Zeit lässt einen nicht gleichgültig, und Gefühle sind gut für die Kreativität, auch wenn sie schwierig und unangenehm sind.«