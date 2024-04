»Man hat sich nicht um uns ­gekümmert«

Es ist ein besonderer Freundeskreis, der sich an diesem Januarabend 2024 im Restaurant eines Hotels in Friedrichshafen trifft – 47 Jahre nachdem das Schicksal sie zusammengeführt hat: Jürgen Vietor, 82 Jahre alt, Kriegskind und ehemaliger Lufthansa-Pilot. Gabriele von Lutzau, mit Mädchenname Dillmann, ist 69 und ehemalige Flugbegleiterin. Aribert Martin, 68, ehemaliger GSG-9-Kämpfer. Und Diana Müll, 66, die damals mit gerade 19, als Schönheitskönigin, von Mallorca nach Hause flog und dann – wie die anderen drei – in ein Drama geriet,