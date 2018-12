Im Herbst 2018 ist der ehemalige Fußballstar Philipp Lahm ein Unternehmer. Er bespielt nicht mehr die Allianz-Arena in München oder das Bernabéu-Stadion in Madrid, sondern die Drogeriemarkt-Kette »dm«. Auch dort agiert er defensiv, nicht am Eingang, sondern in einem der hinteren Regale. Zwischen den Fußnagelscharen und Hühneraugenpflastern sind zwei Dosierspender mit Fußbalsam aufgebaut, »X-Fresh« mit Menthol- und Fichtennadelaroma sowie »Rela-X-it« mit Öl aus Orangenblüten und Zitronengras. Unter dem Logo des Herstellers, einer Firma mit dem Namen Sixtus: die fein geschwungene

Angebot auswählen und weiterlesen Tagespass 24h Zugriff auf alle SZ Plus-Inhalte für 1,99 €. Weiter Kostenloser Testzugang 2 Wochen SZ Plus testen. Jederzeit kündbar. Weiter Kostenloser Testzugang für Studenten 2 Wochen SZ Plus testen. Jederzeit kündbar. Weiter Jahresvorteilspreis 12 Monate lang nur 19,99 € / Monat. Weiter Sie sind schon Abonnent? Hier einloggen!