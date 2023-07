»In Paris rief das ganze Stadion: Equal Pay! Equal Pay!«

Fühlen sich Sportlerinnen und Sportler in den USA ungerecht behandelt, rufen sie gern Jeffrey Kessler an. Der New Yorker Anwalt vertritt vor allem Sportstars, die wegen ihres Geschlechts oder Körpers diskriminiert werden. Unser Gespräch findet per Video statt. Als er auf dem Bildschirm auftaucht, ist es bei ihm halb sechs Uhr am Morgen. Kessler sieht nicht müde aus, er sitzt schon im Anzug in einem Hotel in Boston vor zugezogenen Vorhängen. Eine gute Stunde Zeit habe er, dann müsse er