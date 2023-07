So schaffen Sie Platz auf Ihren digitalen Geräten

SZ-Magazin: Herr Geiger, was kann ich tun, wenn ich mir vor der Zugreise einen Film auf meinen Laptop laden möchte, der aber meldet: »Speicherplatz ist voll«?

Jörg Geiger: Grundsätzlich können Sie Daten entweder vom Gerät löschen, oder auf externe Speicher auslagern. Im Vorhinein können Sie außerdem Ihren Speicher optimieren. Wie das konkret geht, kommt ganz auf Gerät und Betriebssystem an.

Gut, dann frage ich konkreter: Was ist die Lösung, wenn ich keinen freien Speicherplatz mehr auf meinem Windows-PC habe?

Falls Sie das noch nicht gemacht haben, können Sie ganz simpel den Papierkorb leeren. Ein paar mehr Gigabyte kann dann die Speicheroptimierung schaffen. Das ist das Bordmittel für die automatische Reinigung des Speichers, die auf den Rechnern vorinstalliert ist. Um sie zu öffnen, klicken Sie in den Systemeinstellungen im Bereich »Speicher« auf »Laufwerke optimieren« . Hier können Sie auch einstellen, ob und in welchen Abständen dieser Schritt regelmäßig automatisch ausgeführt werden soll.