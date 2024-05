Sein größter Akt

Wenn er nur rüberkönnte! Kap, der Eisbär, dreht sich vor einer dicken Glasscheibe um die eigene Achse. Er reckt den Kopf mit der gewaltigen schwarzen Nase in die Höhe, öffnet sein Maul. Er hechelt, schnüffelt. Er flehmt, so heißt es, wenn ein Eisbär Witterung aufnimmt. Eisbären können extrem gut riechen, in freier Wildbahn wittern sie ihre Beute über viele Kilo­meter hinweg. Und hier, im Revier Lauterberg des Karlsruher Zoos, riecht Kap sehr genau, dass nebenan im Gehege ein neuer Eisbär