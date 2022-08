»Je flexibler Menschen sind, desto resilienter sind sie«

SZ-Magazin: In Ihrem Buch Das Switch-Prinzip schreiben Sie, dass ein Ereignis mit 17 Jahren Ihnen gezeigt hat, wie wichtig es ist, flexibel reagieren zu können. Was war passiert?

Elaine Fox: Ich hatte einen Job angenommen, den ich leider gar nicht mochte, und wollte eigentlich lieber studieren – die Fristen für die Bewerbungen endeten aber am nächsten Tag. Per Post wären meine Unterlagen zu spät angekommen. Es war eine dieser Situationen, in der ich aus heutiger Sicht total überreagiert habe, aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich: Das war’s jetzt, die Welt geht unter.