Ein Hoch auf die Improvisation

Auf dem Fernsehsender DMAX gibt es ein recht erfolgreiches Reality-Format, bei dem man modernen Goldgräbern in Alaska bei der Arbeit zusehen kann. Der ­eigentliche Goldfund macht jeweils nur einen sehr kleinen Teil der Folgen aus, die längste Zeit geht es im Grunde da­rum, dass irgendwas an den monströsen Waschanlagen kaputtgeht und repariert werden muss, mitten im Wald, 800 Kilometer zum nächsten Ersatzteil. Also wird ununterbrochen vor der Kamera improvisiert, was das rostige Zeug hält. Die atmosphärische Abfolge ist dabei immer