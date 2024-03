Hey KI, ordne meine Gedanken!

Unser Autor Christoph Koch findet, der beste Weg, um künstliche Intelligenz zu verstehen, ist, sie spielerisch anzuwenden. In seiner Kolumne »Auf Knopfdruck« stellt er in den nächsten Wochen immer mittwochs einen Bereich vor, in dem KI jetzt schon das Leben erleichtern kann. Folge 2: Textbearbeitung.

Wer mir ohne großen Aufwand richtig auf die Nerven gehen will, schickt mir eine Sprachnachricht. Warum schriftlich formulieren, wenn man endlos mäandern kann? »Ja, und, also … Wegen morgen Abend, genau, da muss ich noch