»Während die Nation sich durch Filme beruhigt, sind die Filmschaffenden durchs Raster gefallen«

Ich würde so gern mal was Friedliches und Nettes schreiben, denn ich habe mich ergeben. Nach Wut und Trauer bin ich jetzt ganz still, fast sanft. Streite mich kaum noch mit meinem Mann, hadere nicht mehr mit dem Virus, nehme alles hin. Gibt es strengere Auflagen oder weniger, müssen in Zukunft auch Haustiere Mundschutz tragen, und wie viele Personen, die nicht in meinem Haushalt leben, darf ich wo genau treffen? Nur im Zoo, oder nie im Zoo? Egal, ich mache nur noch, was man mir sagt.