Ein Bild aus einer anderen Zeit, die kaiserlich-königliche Weltstadt Wien, vor 120 Jahren: In einer Gasse im ersten Bezirk entsteigt eine schlanke Frauengestalt einem Fiaker. Die Frau betrachtet versonnen ihre feinen Handschuhe, ihre zierliche Taschenuhr. Dann setzt sie sich, langsam schlendernd, in Bewegung. Ihr folgt, im selben langsamen, schlendernden Tempo, ein Mann. Verweilt sie, um die Auslage eines Ladenfensters zu betrachten, verweilt auch er, bis sie sich wieder in Bewegung setzt. In den menschenleeren Gassen hallen die Schrittchen ihrer kleinen