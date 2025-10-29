Danke, liebe Giftschlange

In dem Buch Gute Gründe für schlechte Gefühle des US-amerikanischen Arztes und Evolutionsbiologen Randolph Martin Nesse entdeckte ich den Begriff Hypophobie. Man sollte ihn nicht mit Hippophobie verwechseln, der Angst vor Pferden oder Flusspferden, auch nicht mit Hippopoto­monstrosesquippedaliophobie, dem Fachbegriff für die Furcht vor langen Wörtern. Nein, Hypophobie ist die Angstlosigkeit. Hypophobiker fürchten sich vor nichts, ein beneidenswerter Zustand, nicht wahr?

Na, warten Sie, bitte!

Nesse erzählt von einem Motorradrennfahrer, der ihn um