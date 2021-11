Streit um die Spritze

Der Philosophie-Dozent Richard David Precht hat verlangt, jeder Mensch müsse die Entscheidung für oder gegen eine Covid-19-Impfung frei treffen können, »ohne dass da ein gesellschaftlicher Druck aufgebaut wird«. Das klingt gut. Man sollte Menschen nicht unter Druck setzen, wenn es um ihre Gesundheit geht. Und gesellschaftlicher Druck ist sowieso böse. Oder?

Bruno, mein alter Freund, bekam Post vom Finanzamt: Er möge an die Abgabe der Steuererklärung für 2020 denken, das Jahr neige sich, es werde Zeit. Soll Bruno antworten: Ich verbitte mir diesen Druck, ich möchte meine Entscheidung frei treffen können? Das geht nicht, es gibt Gesetze, Verordnungen, Fristen, anders wäre Zusammenleben nicht möglich. Steuern müssen gezahlt werden, nicht irgendwann, sondern jetzt. Die Lehrerin in der Schule will ihr Gehalt nicht irgendwann, sondern jetzt.