Traum zu verkaufen

Und dann steht da eine Gitarre, zwischen all dem Krimskrams, zwischen Teddybären, Büchern und Bildern, dem Tennisschläger und dem Fahrrad mit Plattfuß, den Spielzeugautos und Spielfiguren, Batman, Indiana Jones und Marlon Brando aus Plastik, da steht also diese Gitarre, gleich neben dem Schreibtisch, eine Steel Guitar, aus Metall, ein Blickfang, lässig angelehnt, rundlich silbern, in den Saiten ein blaues Spielplättchen. Ob er manchmal darauf spiele? Natürlich nicht. Er hat sie gekauft, weil er sie schön fand. Aber Paul McCartney hat sie gespielt, er hat ihn in seinem Büro hier in der Madison Avenue in New York mal besucht, erzählt Ralph Lauren, weil McCartney einen Rat brauchte. Er sah die Gitarre und hat sie gleich gestimmt, und »sein Stimmgerät«, wie Ralph Lauren das Spielplättchen nennt, hat er danach in die Saiten gesteckt. Seitdem steht sie so da, gegenständlich, zugleich Illusion, Träumerei, ganz wie es Laurens Art ist: Hat er nicht sein Unternehmen »Polo« genannt, obwohl er damals noch nie ein Polospiel gesehen hatte? »Erst 20 Jahre später, in Paris, sah ich mal eines.« Er hat auch nie in seinem Leben Polo gespielt. »Aber ich kannte das Image. Die Leute, die Polo spielten, waren Avantgarde, glamourös, sie hatten viel Geld, denn sie mussten Pferde halten.« Avantgarde, Glamour – da wollte er hin.

Laurens Karriere ist eine Verrücktheit. Er, von dem Audrey Hepburn sagte, er habe »dem amerikanischen Design seine Würde zurückgegeben«. Bei dem die Reagans kauften, die Bushs, Clintons und Trumps. Woody Allen und Gwyneth Paltrow. Bruce Springsteen, Kanye West und Lady Gaga. Er, der sich mit dem Image versehen hat des Ausstatters von US-Präsidenten, segelnden Milliardären, Country-Club-Mitgliedern, Wochenendcowboys, Oscarpreisträgern und sich in US-Flaggen hüllenden Rockstars, ganz so, als sei er einer von ihnen, hatte als junger Mann mit dieser Welt so wenig zu tun, wie man sich nur vorstellen konnte.

Seine Eltern waren Einwanderer aus Weißrussland, geboren wurde Ralph als Lifshitz, erst als Jugendlicher änderte er seinen Namen, weil es, wie er früher erzählte, keine Freude war, in der Bronx mit einem Namen aufzuwachsen, der das Wort »Shit« in sich trug. Es gehört nicht zu seinen liebs­ten Geschichten, sodass er heute gleich ablenkt, als er darauf angesprochen wird, »Mein Bruder änderte seinen Namen«, sagt er, als handele es sich um eine Verwechslung. Ja, natürlich, sein älterer Bruder zuerst, aber er halt auch. »In dieser Zeit«, sagt Lauren dann, »änderten viele Schauspieler ihre Namen. Um cool zu sein. Cary Grant änderte seinen Namen. Er war Archie Leach. Und ich wurde eben Ralph Lauren.«

Es ist kein Zufall, dass Lauren Cary Grant erwähnt. Es war im Kino, wo sein Weg begann, als er noch der Junge in der Nachbarschaft war, der kein Fahrrad besaß. Lauren erzählt mit tiefer, ruhiger Stimme von der Zeit in der Bronx. »Mein Vater war ein Künstler. Er kämpfte ums Überleben. Manchmal strich er Häuser und Kirchen. Meine Eltern ­waren gute Menschen. Was sie nicht hatten: Geld. Dass ich tun konnte, was andere Kinder tun. Ich hatte kein Fahrrad. Ich habe meinen Vater gar nicht danach gefragt, es war zu teuer. Ich habe mir Räder bei meinen Freunden geliehen.«

Aus dem Kind wurde ein Jugendlicher, er verdiente sich sein Geld als »Stock Boy«, befüllte also in Geschäften Re­gale. Er ging ins Kino und träumte sich in eine Welt, in der Männer Geld hatten, Anzüge trugen, schöne Frauen trafen. Ralph wollte sein wie sie, aussehen wie sie, und er veränderte sich. Calvin Klein, auch ein Einwandererkind, drei Jahre jünger, der drei Blocks weiter aufwuchs, erinnerte sich später wie folgt: »In der Bronx habe ich ihn als Kind immer gesehen und gedacht: Wer ist dieser Mensch? Wer zieht sich so an?«

»Ich war sehr stilbewusst, auf eine Art cool, vielleicht ­damit die Mädchen auf mich aufmerksam wurden. Und so lernte ich, gut auszusehen. Ich schaute mir Filmstars an, Cary Grant, Fred Astaire. Ich schaute in die Geschäfte, wo kann ich das finden, diesen besonderen Anzug? Ich erinnere mich, wie ich zu Brooks Brothers ging und sie sagten: Das fertigen wir nicht. Also ging ich zu einem Schneider: Mach mir das! So schuf ich meinen eigenen Stil.«

Der »Stock Boy« fing an, in einem Kleidergeschäft und in einer Krawattenfirma zu arbeiten, und er dachte sich, dass er selbst lieber andere Krawatten tragen würde, weiter, bunter, sodass sie den Mädels auffielen, und doch elegant, in den besten Stoffen, etwas, das auch Fred Astaire stünde. Die Kollegen sagten nur: Wer soll das tragen?

»Also lieh ich mir Geld und machte mein eigenes Ding. Ich wusste, dass ich ein gutes Auge hatte. Ich ging in die ­Läden, trug Jeans, Cowboystiefel, Lederjacke und sagte: Ich möchte Ihnen meine Krawatten zeigen! Damals waren ­Krawattenverkäufer alte Männer. Ich war 24.«

Ralph Lauren wollte so einer werden wie Pierre Cardin

Es waren die Sechzigerjahre, die Zeit, als die Männer­mode sich öffnete, zuvor hatten Männer keine Designer getragen, im Jackett stand der Name des Geschäfts, in dem sie es gekauft hatten, nun aber kamen Namen wie Pierre ­Cardin auf, und Ralph Lauren wollte auch so einer werden. Doch von den alten Herren, die er besuchte, wollte erst mal keiner seine Polo-Krawatten ordern. Schließlich marschierte er ins ehrwürdige Kaufhaus Bloomingdale’s: Schöne ­Arbeit, junger Mann, sagten die. Wir würden sie nehmen. Aber – in der Logik der alten Welt – nicht unter Ihrem ­Namen, wir verkaufen Ihre Sachen mit unserem Logo.

»Und hier war Ralph«, erzählte später der damalige Bloomingdale’s-CEO Marvin Traub: »Er kämpfte im Geschäft ums Überleben, und er schloss seinen Musterkofferund sagte: ›Ohne meinen Namen kann ich die Bestellung nicht akzeptieren.‹«

Lauren hatte die neue Welt verstanden. Sechs Monate später meldete sich Bloomingdale’s wieder. Solche Krawatten fänden sie nicht in den USA. Sie wollten ein ganzes ­Regal in ihrem Geschäft aufstellen – mit seinem Namen. Schon im ersten Jahr verkaufte Lauren Krawatten für 500 000 Dollar.

Millionär

Ralph Lauren liebte schon früh Kino, Baseball und Rentier­pullover. Ins Jahrbuch seiner High School schrieb er, dass er Millionär werden wolle. Im Rückblick erweist sich das als ausgeprägte Tiefstapelei. PR

Na logo

Den Namen »Polo« gab es von Anfang an, 1971 kam der gestickte Reiter dazu. PR



Filmreif

Erfolg in Hollywood: 1974 machte Lauren den Superstar Robert Redford für

»Der große Gatsby« chic. PR/Bruce Weber



Bunt und breit

Als Lauren Ende der Sechzigerjahre als Designer teurer Krawatten ­begann, waren diese meistens noch schmal, dezent, einfarbig. Bald konnte sich Lauren von seinen Gewinnen seinen ersten Sportwagen kaufen. Getty Images

Polo Ralph Lauren, klassisch, konservativ, gern gesehene Uniform in Country Clubs und bei adligen Sonntags-Brunches – das ist das Klischee-Image der Marke, gerade in Eu­ropa. Und auch wenn man die Marke mit der in den USA üblichen Verehrung betrachtet, oder gleich wie Ralph Lauren dort in seinem Ledersessel, mit weißem Haar und würdevoll knittrigem Gesicht, Hemd, Krawatte, eine Mischung aus Cowboy und Ritter des Empire, seine Mode als »zeitlos« preisend – auch dann erstaunt es, wie wenig die Firmen­geschichte zu diesem Image passt. Die Anfänge, der Aufstieg und das jahrzehntelange Geschäftsmodell waren radikaler, abgefahrener als die der meisten Konkurrenten.

So wie es zu Ralph Laurens Anfängen kaum die Idee des sichtbaren Designers gab, so gab es auch kaum Hersteller, die alles fertigten, was man so trug, von Kopf bis zu den ­Füßen. Es gab Hersteller für Krawatten. Oder Hemden. Oder Hosen. Lauren aber machte alles auf einmal. Er musste Hemden machen, weil seine Krawatten nicht unter die schmalen Kragen der Zeit passten, und da die Hemden bunter und zugleich teurer waren, eine Gattung, die es zuvor nicht gegeben hatte, musste er dazu auch ungewöhnliche Hosen und Sakkos fertigen. Er wurde als Designer einzigartig wie einst in der Bronx, als er Calvin Klein ­verblüffte. »Was Cary Grant trug«, sagte Lauren vor knapp 30 Jahren in einem seiner seltenen Fernsehinterviews, »konntest du nicht im Geschäft kaufen. Und was ich machte, konntest du sonst nicht kaufen, du konntest es nicht finden.«

Michael Gross, Autor einer wichtigen Ralph-Lauren-­Biografie, schreibt, dass Lauren die Filmszenerie, in die er sich träumte, nun für alle verfügbar machte. Lauren hat die ­Biografie nicht autorisiert. Aber diese Deutung, sagt er, sei zutreffend. »Für mich sind Kleider dazu da, dass du dich gut fühlst. Du gehst mit einer Frau aus, du willst Freunde treffen oder einen neuen Job kriegen, also willst du gut ­aussehen, wenn du reinkommst. Ich verstand diesen Traum: Wer willst du sein? Ein Filmstar? Du hast die Wahl.«

1970 gewann Lauren den »Coty«, den Oscar der Modebranche. Und seine geliebte Filmwelt nahm Notiz von ihm. Ob er nicht Robert Redford in Der große Gatsby ausstatten ­könne?, fragte die Kostümbildnerin. Es sollte eine Demütigung werden, die Lauren bis heute beschäftigt.

»Ich machte die Kleidung, aber jemand anderes gewann den Oscar. Eine Frau namens Theoni Aldredge war die ­Kostümdesignerin. Sie waren auf mich zugekommen, weil ich die Kleidung machte, die sie im Film haben wollten. Diese Art Gatsby-Anzüge in Pink. Es war damals der einzige Film, bei dem die Leute darüber sprachen, was die ­Männer trugen. Es waren meine Kleider. Sie gewannen den Oscar – und sie erwähnte nicht meinen Namen.«

Was Bloomingdale’s nicht schaffte, Hollywood vermochte es: Sie ließen seinen Namen weg.

»Ich wäre gern zur Preisverleihung gegangen. Aber ich machte dann die Kleider für Annie Hall (deutscher Titel: »Der Stadtneurotiker«, Anm. d. Red.) bei Woody Allen. Und gewann damit den Oscar.«

Man muss seinen Namen schon so wichtig nehmen, so lieben wie Ralph Lauren, wenn man – wie der Finanzdienst Bloomberg ehrfürchtig urteilt – »die bekannteste Ein-Mann-Marke der Welt« werden möchte. Es gibt, vereinfacht gesprochen, zwei Arten von Erfolgsmenschen. Die Finanzgenies, eher nüchterne Zahlenköpfe, Geldnasen, die in bestehenden Märkten Chancen und Reichtümer erschnüffeln und humorlos und kühl dafür sorgen, dass jeder mögliche Penny in ihre Tasche fließt. Und es gibt die Visionäre, die Märkte erst schaffen, die in die Zukunft schauen, ein Gefühl haben für die Strömungen der Zeit, die Wünsche der Menschen, die Produkte, die sie begehren werden. So einer war Lauren.

Und weil er sich so gar nicht auf das Tägliche, Nüchterne des Geschäfts verstand, ging er bei allem Erfolg erst mal fast pleite. Er verzettelte sich, er lieferte unpünktlich, und er lernte, als er sein Privatkonto leerte, um das Firmenkonto auszugleichen, seine Lektion. »Ich glaube an Designtalent«, sagt er, »aber ich glaube auch an Finanztalent, auch da brauchst du Eleganz. Die Modewelt ist nicht bekannt für Eleganz in ihren Finanzen. Sie ist nur Mode, und Mode ist vorübergehend, sie wandelt sich.«

Oscar

1977 stattete Ralph Lauren die Schauspielerin Diane Keaton in Woody Allens »Der Stadtneurotiker« aus – und bekam den ­Kostüm-Oscar. In dem Stil hielt Lauren auch seine erste Frauenlinie. Getty Images/Bettmann Archive

Gelobtes Land

Kaum ein Designer spielt so sehr mit den amerikanischen Farben und Symbolen wie das Einwandererkind Lauren. Links eine Werbeanzeige von 1986. PR/Bruce Weber

Die Jungs

Lauren, damals 32, Anfang der Siebziger-jahre mit den Söhnen Andrew und David. Seine Frau Ricky Low-Beer hatte er 1964 geheiratet, sie hat österreichische Eltern. Lauren Family Archive

Kragenweite

Reklame von 1980. Das erste seiner welt-bekannten Poloshirts

produzierte Lauren 1972. PR/Bruce Weber

Paarweise

Lauren, damals 38, und seine Frau Ricky 1977 auf der Premiere von Michael Schultz’ Film »Car Wash«. Joel Schumacher Vorheriges Bild Nächstes Bild

Er nahm sich den Manager Peter Strom zur Seite, der sich, ganz Zahlenkopf, für lausige 6000 Dollar zehn Prozent der Firma kaufte und zeigte, was Finanzeleganz ist: Er beendete das Chaos in Herstellung und Vertrieb, baute ein Lizenzsystem auf, ließ andere fertigen, die ­Werbekosten teilen und kassierte, laut Forbes, fünf bis acht Prozent der Umsätze als Lizenzgebühr. Und fortan bekamen nur Einzel­händler ihre Kleidung, die ihre komplette Linie ­verkauften, auch die Anzüge für damals abenteuerliche 350 Dollar.

Lauren tat etwas, das in den Siebzigern und Achtzigern nicht üblich war: Er ­erzählte in seiner Werbung Geschichten.

Der Grundstock war gelegt für den Aufschwung zur Welt­firma. Lauren tat etwas, das in den ausgehenden Siebzigern und Achtzigern nicht üblich war. Er erzählte in ­seiner Werbung Geschichten, oft über Seiten hinweg. Sie brachten Käufer, die sich als Gary Cooper sahen, in den Wilden Wes­ten, und die, die sich als Cary Grant sahen, in die Hamptons, und die, die sich als Audrey Hepburn in Ein Herz und eine Krone sahen, in Ballsäle und Schlossgärten. 20 Millionen Dollar steckte Lauren jährlich in die Schaffung dieser Fantasiewelten, später sollten es 200 Millionen werden, und das Irre an der Sache, es blieb glaubwürdig: »Ich wusste, was die Leute wollen – weil ich einer von ihnen war. Ich machte die Kleider nur für mich selbst. Ich sagte nicht: Das ist gut für die Läden.« Er wusste, in vielen von uns steckt ein Lifshitz, der ein wenig mehr sein will, als er ist. Als Audrey Hepburn ihm 1991 den Preis des US-Designer-Rats für sein Lebenswerk verlieh, nahm er sie in den Arm und rief ins Publikum: »Ich habe sie, die Prinzessin!«

Ralph Lauren wurde zum Statussymbol. Hip-Hop-Kids trugen die Klamotten, Oprah Winfrey erzählte, wie sie, als sie noch kein Geld hatte, bei einer Freundin Ralph-Lauren-Handtücher sah: »Ich wollte auch Ralph-Lauren-Hand­tücher haben, ich wusste, dann hätte ich es geschafft.«

Lauren baute sich eine Sammlung an Sportwagen auf und lebte das Leben, das er sich einst erträumt hatte, als er als Berufswunsch »Millionär« ins Jahrbuch der ­DeWitt Clinton High School geschrieben hatte. Aber dann brach er auf einer Modenschau in Tränen aus. In ­seinem Kopf war ein Tumor diagnostiziert worden. Es war 1987.

Es ist ein Thema, über das er nur manchmal redet. In ­einer aufwendigen HBO-Doku, die gerade über ihn erschien, musste es rausgelassen werden, an diesem Tag erzählt er dem SZ-Magazin davon. Er zeigt eine kleine Narbe an seinem Kopf: »Du hast nur ein Leben. Ich war sehr erfolgreich geworden, und dann sagt mein Doktor … Meine Ohren klingelten, ich wollte wissen, warum, sie klingeln übrigens immer noch, und sie checkten mich durch und sagten: Ralph, du hast einen ­Tumor neben deinem Gehirn. Sie mussten den Kopf öffnen. Jemand sagt dir also das Erschreckendste, was er sagen kann. Ich war 42 oder 43, ich hatte kleine Kinder. Als ich aus dem Krankenhaus kam, ging ich gleich wieder zur ­Arbeit. Für eine Weile war es ein Schock, aber dann ging es weiter.«

Lauren ist einer der klangvollsten Familiennamen in der Modebranche

– und er­funden: Geboren ­wurde Ralph Lauren als Ralph Lifshitz. Cass Bird

Nach der Operation arbeitete er härter als zuvor, und er setzte Trends. Er wurde Werbefigur seiner eigenen Anzeigen und freute sich, wenn die Leute auf der Straße ihn erkannten. Und er nahm das Model Tyson Beckford unter Vertrag. »Das hat mein Leben verändert«, sagte Beckford später. Er kam aus der Bronx wie Lauren. War es ein Akt der Solidarität? »Nein«, sagt Lauren. »Er war einfach ein hübscher schwarzer Mann. Natürlich war das ungewöhnlich, du sahst damals keine schwarzen Männer in der Werbung. Aber für mich fühlte es sich richtig an.«

Wer im Einkaufstrubel durch Manhattan läuft od­er die alte Rolltreppe in Macy’s hochfährt, bekommt einen Eindruck davon, was »Laurentification« bedeutet. Auf halben Stockwerken, in endlosen Gängen verkauft Ralph Lauren, Turnschuhe und Anzüge, Abendkleider und Sonnenbrillen, Parfüms und Haushaltswäsche, zwischenzeitlich zählte die Haushaltskollektion laut Wohnmagazin House & Garden 2500 Artikel. Modekritiker werfen Lauren vor, er mache einfach alles, und in Fallstudien der Wirtschaftspresse erzählen Mitarbeiter, wie Lauren weniger als Designer denn als Kurator auftrete: Er gebe Themen vor, Ideen, sein Team erarbeite, er wähle dann aus. Ein bisschen beleidigt es ihn, wenn man ihn fragt, was genau er als Designer noch tue, 80 Jahre alt, so viele Linien, dazu die Marketingaufgabe als Träume-Designer. »Nein«, sagt er, »ich entwerfe die Kleider. Ich liebe es, der Anführer zu sein.«

Er ist aber weniger Anführer, als er es früher war. Bei ­einer Marke, die solch ein Alter erreicht, wird die Finanz­eleganz immer wichtiger, erst recht, da sie sich am Ende doch wieder verzettelt haben, die Haushaltskollektion wurde zu einem Desaster, Qualität und Verkäufe enttäuschten, selbst Peter Strom hatte nicht mehr die Kontrolle. Als in den Neunzigern die Konjunktur schwankte, da schwankte auch der Boden unter Laurens Füßen, Strom zog sich zurück, Lauren suchte Rat bei Goldman Sachs, bei den Banken.

»Der Banker sagte mir: Hören Sie, Sie sind unterkapitalisiert, es wäre klug, wenn Sie etwas Geld in die Firma einbrächten, denn wenn Sie nur einen Fehler machen, haben Sie ein Problem. Ich rief Goldman Sachs an, und sie sagten, sie wollten einen Anteil am Unternehmen. Auch wenn es erst mal bergab ging, das war es wert.«

Goldman zahlte 135 Millionen Dollar für 28 Prozent der Firma. Lauren hatte nun einen Partner im Haus, der den Mund aufmachte. Wenn Goldman in eine Firma inves­tiert, soll sie wachsen. Ralph Lauren wurde Nummer eins der ­Designer auf der Welt, Jahresumsatz: fünf Milliarden Dollar. Zeit, an die Börse zu gehen, fand Goldman Sachs. Lauren gab nach. Noch weniger Kontrolle, jetzt redeten ­neben Goldman auch die Investoren mit, Wall Street. Die wollten Wachstum von Quartal zu Quartal, sie wollten keinen Typen, der über Qualität redete, davon, dass er Kleidung für sich mache, er sollte an die anderen denken, die Dividenden-Empfänger. Der Kurs halbierte sich, über Jahre hinweg ging es auf und ab, bis Lauren einen neuen Peter Strom fand, Roger Farah, einen Handelsmanager, trocken wie ein Knochen. Er brachte ein neues Denken rein, weg vom Lizenzsystem, das irgendwann die Marke verwässert hatte. Herstellung, Vertrieb, all die Sachen, die Strom sich nicht aufhalsen wollte, nahm Farah unter enge Kontrolle, die Qualität wurde besser, das Image wurde wieder scharf, die Verkäufe stiegen. Ralph Lauren ging hinaus in die Welt, ­eröffnete Flagship-Stores in Moskau, Mailand, Tokio, die besten Jahre überhaupt sollten anbrechen, die Investoren waren versöhnt. Und Ralph Lauren durfte wieder von den alten Träumen ­reden, bei denen die Wall-Street-Jungs die Augen verdrehten.

Der Traum hielt an, bis Farah 2014 ging, nein, die vergangenen fünf Jahre waren nicht die schönsten. Laurens Traum hat immer weniger zu tun mit einer Modewelt, in der Kollektionen sich rasend schnell ablösen. Einer Welt, in der hippe Jogginghosen und Sneakers mehr kosten als die dreiteiligen-Ralph-Lauren-Anzüge, die Macy’s mit 60 Prozent Rabatt verhökert. Die Zeiten von Macy’s und Co. sind eh vorbei, Amazon macht die Regeln. Und Luxus­käufer kaufen weniger, um sich als Filmstar oder Tycoon zu fühlen – sie fragen: Sind diese Turnschuhe wasserdicht? Hat der Anzug Knitterschutz? Oder sie tragen gleich Kapuzenpullis.

2017 verzichtete Ralph Lauren sogar auf die 50-Jahr-­Feier des Unternehmens, 2017 hatte man andere Sorgen: die Zahlen enttäuschend, der erste Nachfolger Farahs ­gefeuert. Die Feier fand erst 2018 statt, als der neue CEO, ­Patrice Louvet, ein wenig Ruhe reingebracht hatte. »Schwierige Zeiten?«, sagt Ralph Lauren. »Alle Zeiten sind schwer, alles hat seinen Augenblick.«

Nun muss er aber los, ein letzter Rundgang durch sein Büro. Er liebt Teddybären, also bekommt er sie von den Mitarbeitern immer zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Und da, ein Foto seiner Frau, Ricky Low-Beer, Tochter österreichischer Einwanderer, er lernte sie beim Augenarzt kennen, wo sie als Arzthelferin war. Als er sie zum Date einlud, fragte sie ihren Chef, ob er sein Okay gebe. Ihr ­Vater half ihnen dann am Anfang, er war selbst im Krawattengeschäft. Und Ralphs Vater half ­ihnen beim Streichen der ersten winzigen Wohnung, die Wände in Braun, damit sie aussahen wie aus Holz. Darin standen ein Cord­sofa und ein orangefarbenes Regal. Bunt und eigen, wie seine Krawatten, mit denen alles begann.